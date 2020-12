SANITÀ

ROVIGO Già oggi verranno allestiti i 16 posti letto destinati ad accogliere pazienti Covid all'ospedale di Adria, mentre dalla prossima settimana, con la delibera già firmata, aprirà i battenti anche il Covid Hotel all'Europa di Rovigo, che in queste ore completerà gli allestimenti delle 20 stanze sulla base delle necessità degli ospiti positivi e che per esigenze specifiche non possono svolgere l'isolamento domiciliare nella propria abitazione, che l'Ulss invierà. Per quanto riguarda la svolta di Adria, il dg dell'Ulss Polesana Antonio Compostella ha sottolineato come «non siamo a una situazione di collasso, ma i ricoveri sono costanti e non accennano a calare, ed è difficile che lo facciano nei prossimi giorni, logica conseguenza della fase di ripresa del contagio che abbiamo registrato 15 giorni fa. Al quarto piano del San Luca abbiamo 104 posti di area non critica, poi abbiamo anche il terzo piano, ma man mano che attiviamo nuovi posti letto, dobbiamo attivare anche nuovi turni di assistenza e le risorse umane sono sempre quelle che avevamo mesi fa, al di là di qualche nuova assunzione. A Rovigo abbiamo grattato tutto quello che c'era da grattare, ulteriori riduzioni significherebbero intaccare troppo l'attività ordinaria. La scelta era fra spostare il personale da Adria a Trecenta o spostare ad Adria alcuni pazienti, circa una cinquantina sono bassopolesani, realizzando un'area per pazienti che non necessitano di assistenza acuta, ma che non sono ancora dimissibili».

L'ORGANIZZAZIONE

Nel pomeriggio la Conferenza dei sindaci ha dato il via libera. L'area, nella ex Chirurgia, ora accorpata con l'Ortopedia, con l'aggiunta di un ulteriore chirurgo trasferito da Rovigo, permette di accogliere fino a 16 ospiti a bassa intensità di cura e stabilizzati, positivi persistenti o in via di remissione. La responsabilità clinica è affidata alla dottoressa Maddalena Pizzardini, direttore delle Cure primarie del Distretto 2, coadiuvata dai medici Usca che assicureranno la presenza quotidiana dalle 8alle 20 mentre la copertura notturna, 20-8, è affidata all'equipe chirurgica. Proprio in questi giorni, fra l'altro, grazie alla disponibilità dei dottori Simon Brattulich, Costantina Dal Magro, Maddalena Fornasiero e Veronica Saltarin, è stata attivata la quinta Usca, proprio ad Adria, che si aggiunge a quelle di Badia, Rovigo, Porto Viro e Occhiobello.

IL SINDACATO

Cristiano Maria Pavarin della Uil Fpl definisce «ottima l'iniziativa dell'Ulss 5, che cerca di mettere una pezza e si inventa questo pur di dare risposte alle necessità assistenziali del territorio, aumentando la capacità di assistenza alle persone che presentano forme sintomatiche del Covid, ed evitando al contempo eccessive concentrazioni sull'ospedale di Trecenta e conseguenti spostamenti di lavoratori dall'ospedale di Rovigo e Adria al San Luca. Tuttavia, pur in questo quadro emergenziale, la decisione dell'Ulss e dei sindaci polesani rappresenta una soluzione che va a sopperire a una latente latitanza della Regione dal punto di vista sanitario, perché il ruolo che svolge l'ospedale di comunità è diverso rispetto a quello di un reparto ospedaliero e si ricorre quindi alla medicina territoriale per sopperire alle difficoltà degli ospedali che invece abbisognerebbero di ulteriori investimenti. La preoccupazione che questo ospedale di comunità possa finire per gravare sui medici e personale territoriale, in particolare su quelli delle Usca e delle cure primarie, in generale già impegnati al massimo».

F.Cam.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA