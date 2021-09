Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

GAVELLO(M. Ten.) Palazzo Foscari Gradenigo: l'Amminstrazione comunale non lascia nulla di intentato pur di arrivare ad una soluzione della questione che da anni condiziona la vita il paese. Ciò che resta di quello che è stato un palazzo signorile nel cuore dell'abitato versa in uno stato di degrado ed abbandono. La precarietà statica del palazzo mette a rischio l'incolumità dei passanti e richiede un intervento di consolidamento non più...