Via le macchine dai monumenti: liberati Duomo e Gran Guardia

LA SOSTA IN CENTROROVIGO Mai più parcheggi selvaggi a Rovigo. La Polizia Locale ha emesso un'ordinanza per la disciplina permanente della circolazione stradale, con l'istituzione di divieti di sosta in via Cesare Battisti, piazza Duomo, via Don Minzoni, via Santorre di Santarosa.NUOVA ORDINANZAIl provvedimento è stato preso per motivi di sicurezza, per consentire il flusso ordinato delle auto in caso di emergenza, e per decoro. «Questa ordinanza era già programmata da tempo, si tratta di una questione di ordine e rispetto del Codice della...