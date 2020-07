PIAZZA MERLIN

ROVIGO Nuova sorpresa per il chiosco di piazza Merlin. La piattaforma su cui sorgeva l'ex gelateria La Fontana, ormai abusiva da due anni per il momento non potrà essere completamente smantellata. Gli operai della ditta incaricata da Palazzo Nodari per lo smontaggio del chiosco un tempo occupato dal bar e dall'edicola, una volta smontata la struttura si sono infatti accorti della presenza di una pedana in cemento che fungeva da basamento. Per il momento, dunque, la piazza non può tornare completamente a disposizione della città: il dislivello potrebbe rappresentare infatti una pericolosa insidia per pedoni e biciclette.

FONDAMENTA

«Il piccolo rialzo rimasto spiega l'assessore ai Lavori Pubblici e Urbanistica Giuseppe Favaretto è un imprevisto che i tecnici stanno valutando come eliminare. Si pensava che il rialzo fosse stato realizzato sopra la pavimentazione in porfido, in realtà è stata invece realizzata una platea di fondazione in calcestruzzo di spessore di almeno 30/40 centimetri che dovrebbe essere demolita in parte per livellare con la pavimentazione esistente». L'imprevisto allungherà i tempi dunque del completo smantellamento del chiosco e il relativo costo necessario per riportare lo spazio pubblico in sicurezza.

VENT'ANNI DI POLEMICHE

Il vecchio chiosco, 21 anni fa, aveva proprio messo le fondamenta sulla storica piazza, rovinando la pavimentazione esistente che dunque ora dovrà essere ripristinata con un ulteriore costoso intervento. Realizzare una struttura del genere, con tanto di fondamenta, nel cuore del centro storico, ora sarebbe davvero impossibile dal punto di vista legislativo, senza contare i numerosi vincoli imposti dalla Soprintendenza nel caso di opere più o meno impattanti. La necessità di livellare la piattaforma dell'ex chiosco non permetterà dunque ai rodigini di tornare a muoversi liberamente per la piazza, in attesa di una riqualificazione a cui il Comune sta già lavorando. «Si sta studiando l'intervento meno impattante per togliere quel basamento fa sapere l'assessore Favaretto - Nel frattempo la metteremo in sicurezza con delle transenne».

CUBI IN FERRO

Tra le ipotesi, anche quella di utilizzare i vecchi cubi in ferro del Corso, da qualche anno riposti in magazzino), per delimitare l'area in attesa dell'intervento, sul quale però si dovrà pronunciare la Soprintendenza. Ad avere l'idea, nel 1999, della costruzione della struttura era stata la giunta guidata dal sindaco Fabio Baratella, prevista in un progetto di riqualificazione di piazza Roma. Il Comune aveva offerto a Daniele Zago, che già gestiva ai lati della piazza un chioschetto di legno stagionale, di costruire a spese proprie una nuova struttura, in cambio di un'autorizzazione ventennale di occupazione del suolo pubblico. L'imprenditore aveva accettato impiegando 200 milioni delle vecchie lire. Accanto al bar, era sorta anche un'edicola. Alla scadenza dei termini, la giunta Bergamin aveva però ordinato la demolizione. La Soprintendenza si era infatti pronunciata negativamente nei confronti.

