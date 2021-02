Si dice che dalla spazzatura si possono capire molti aspetti della società. Sono stati raccolti ieri mattina dieci sacchi di spazzatura che raccontano, a modo loro, la storia della pandemia: mascherine, guanti in lattice e bracciali blu erano disseminati in lungo e in largo nel parcheggio dell'ospedale ripulito ieri dai volontari di Plastic Free, associazione di volontariato nata nel 2019. In campo, o meglio in parcheggio, sono scesi 17 volontari che hanno ripulito i vari settori esterni dell'ospedale. Tra loro Riccardo Mancin referente Veneto e Polesine orientale, Paolo Monesi per il Polesine occidentale e Massimo Siviero referente per la città. Situazione particolarmente critica fuori dal pronto soccorso dove le tracce rimaste raccontano l'attesa dei parenti dei ricoverati essendo vietato l'accesso agli accompagnatori. Qui a far mucchio sono stati i mozziconi di sigarette, involucri di caramelle, bottiglie e lattine di ogni tipo anche di superalcolici. Particolarmente spiacevole l'abbandono dei braccialetti blu che, trasportati dal vento, sono disseminati nei campi coltivati intorno al perimetro dell'ospedale col rischio di inquinare i raccolti: Dal parcheggio alla tavola, per dirla con lo slogan di una volontaria. Nel sacco sono finiti anche un tappetino e un cerchione d'auto, pannolini per bambini e assorbenti femminili ovviamente usati. L'Ulss 5 ha ringraziato i volontari per l'intervento.

