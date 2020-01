(R.Mer.) Sono diverse le strade del centro che avrebbero bisogno di un cambio di viabilità per accogliere la Ciclabile delle mura. Già esistente la pista in viale Trieste, questa dovrebbe proseguire sul primo tratto di via Umberto I (dove si trovava la porta San Giovanni, demolita nel 1852-3) chiudendola al traffico, per concedere il passaggio solo alle due ruote e ai pedoni. Via Minelli richiede una corsia ciclabile in senso contrario, ma forse c'è spazio per una ciclabile a doppio senso e una contestuale inversione del senso unico per le auto. Un attraversamenti ciclopedonale su corso del Popolo tra le vie Minelli e Grimani (l'ex ponte delle Zemelle), mentre in via Grimani dovrebbe essere realizzata una ciclabile a doppio senso sul lato del castello con l'eliminazione dei parcheggi. Ciclabile a doppio senso anche in via Pascoli fino a porta Sant'Agostino, con relativa cancellazione dei parcheggi. Via Sant'Agostino potrebbe essere poi chiusa al traffico. Galleria della Roda sarebbe da sistemare e renderlae ciclabile connettendola con un attraversamento ciclopedonale sul Corso fino a via Vecellio. Via Viviani non necessita di interventi, se non la rimozione della fioriera dal lato di porta San Bortolo e la realizzazione di una segnaletica orizzontale che regoli il flusso ciclopedonale. In via Gattinara ciclabile a doppio senso sul lato del centro fino all'incrocio con via Fusinato e in via Silvestri un riordino degli spazi per una connessione con la ciclabile di viale Trieste.

