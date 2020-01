Via i frassini, arrivano querce piramidali e lagerstroemia

VERDE PUBBLICO

ROVIGO Partirà domani il taglio dei 13 frassini di corso del Popolo, necessario per la sistemazione del marciapiede invaso e reso in parte inagibile proprio dalle radici delle piante.

Il Comune, in seguito al parere tecnico dell'esperto della Forestale, Enrico Piva, incaricato dall'amministrazione di verificare le condizioni fisiologiche, statiche e le prospettive di vita delle alberature posizionate nella suddetta zona, ha affidato l'incarico della rimozione delle piante in questione alla ditta Florovivaismo di San Bellino che procederà al taglio dei frassini presenti sul Corso dal civico 272 al numero 290, ossia circa dalla scuola De Amicis sino al negozio Ottorino Gomme. Dalle verifiche effettuate dagli esperti è emersa l'opportunità di rimuovere i vecchi frassini e di sostituirli con altri alberi di specie più adatta agli spazi disponibili.

Dopo il taglio dei 13 alberi, la stessa ditta provvederà in seguito, una volta realizzate le apposite aiuole contenitrici, a piantarne di nuovi. Lungo il Corso, per compensare il verde dei vecchi frassini, saranno posizionate sei quercus robur fastigiata e sette lagerstroemia. Le quercus robur fastigiata sono delle querce piramidali già presenti in altri tratti della strada e saranno piantate nell'aiuola centrale del Corso, mentre le lagerstroemia (note per i fiori e usate nei giardini, che ornano, per esempio, il tratto finale del Corso dalla rotatoria con viale Porta Po fino all'inizio di via Fermi) saranno poste sulle aiuole all'interno delle sedi pedonali che fronteggiano i numeri civici citati. Il lavoro dovrebbe terminare entro venerdì, assicura il Comune.

«Si tratta - ha spiegato l'assessore all'Ambiente Dina Merlo - di piante molto radicate che non possono essere salvate e che vanno sostituite con alberi più adatti e compatibili con la permanenza in aiuole».

Al termine dell'opera relativa al riposizionamento del verde, lungo il Corso partiranno anche i lavori di rifacimento dei marciapiedi, da anni in alcuni tratti difficilmente percorribili a causa della presenza dei tanti dislivelli causati proprio dalle radici dei frassini, penetrate nell''asfalto e fuoriuscite dallo stesso, con le relative richieste di danni al Comune. Un degrado che ha causato, infatti, diverse cadute, in particolare di anziani. Negli ultimi tempi i marciapiedi del Corso, nel tratto che sarà oggetto dei lavori di sistemazione, erano diventati percorsi a ostacoli anche per i passeggini e le carrozzine, tanto da costringerle a scendere in strada, in balia delle auto e delle biciclette.

