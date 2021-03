ADRIA

Storie di controversa viabilità.

Se in riviera Matteotti il prolungamento del senso unico è avversato dalle attività commerciali e dai residenti, in via Guarnieri una simile viabilità sarebbe invece accolta a braccia aperte.

«Abbiamo scoperto che i sensi unici sono possibili» commenta ironicamente il portavoce dei residenti Andrea Mazzuccato. Questi ultimi si erano rivolti circa due anni fa all'assessore Wilma Moda.

«Abbiamo esposto la situazione di pericolo data dal traffico insostenibile per una strada priva di marciapiede e con gli accessi carrabili e pedonali direttamente sulla carreggiata. L'Ufficio Tecnico aveva proposto come soluzione un senso unico. Si voleva creare un tratto pedonale per la salvaguardia dei pedoni e un'uscita da casa sicura dei residenti».

Secondo Mazzuccato però il consigliere con delega alla viabilità Enrico Bonato avrebbe ritenuto non adatta la proposta dei tecnici. «Bonato non ha mai motivato tale decisione. Si trattava di cinque metri da trasformare in senso unico. Non sarebbe cambiata la viabilità e si sarebbe risolto il problema».

SOLUZIONE IMPROPRIA

Secondo il portavoce di via Guarnieri si è invece preferito adottare la riduzione del limite di velocità a 30 km all'ora. «Soluzione sperimentata con scarso successo anche altrove - precisa Mazzuccato -. È stato apposto un bel cartello nuovo, con il limite, ma dal 7 ottobre 2019, a un anno e quatto mesi dal debutto della geniale soluzione, non si sono mai visti controlli. Probabilmente sono sufficienti i proventi dei nuovissimi autovelox per rendere i controlli in centro città non più economicamente rilevanti per il bilancio».

Mazzuccato si chiede perché per un piccolo tratto di strada non è attuabile un senso unico mentre per la riviera un senso unico sperimentale vada più che bene: «In riviera Matteotti è stata stravolta completamente la viabilità. Gli automobilisti devono fare percorsi assurdi per attraversare le riviere. Spero non sia dovuto ai nuovi parcheggi a pagamento. In questo caso dovrei dedurre che i proventi delle strisce blu valgono di più della vita dei pedoni. Aspettiamo quindi dal 2018 ancora un risposta dal Comune ma con sempre meno speranza e fiducia».

