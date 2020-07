POLITICA

ROVIGO «L'unico rimedio è uscire dall'Europa e stampare moneta». Con questa frase il senatore Gianluigi Paragone ieri pomeriggio ha conquistato l'applauso di una trentina di persone riunite in Gran Guardia. Il leader del nuovo partito Italexit-No Europa per l'Italia, entrato in Parlamento con il Movimento 5 Stelle alle elezioni politiche del 2018, ieri ha svolto il suo primo appuntamento ufficiale nel capoluogo polesano, prima con un convegno dal tema Analisi e riflessioni sulla crisi post Covid, durante il quale ha predetto uno scenario apocalittico sull'economia nazionale se il Paese non tornerà a stampare autonomamente moneta come avviene negli Stati Uniti, e poi alla sera con un comizio in piazzetta Annonaria. Moderatore del dibattito in Gran Guardia è stato Mattia Maniezzo, consigliere comunale a Palazzo Nodari, ex candidato sindaco pentastellato, che si appresta a lasciare il Movimento proprio per approdare in Italexit: «È stato un dibattito molto apprezzato dal pubblico, composto da imprenditori del nord Italia, in cui si è parlato del calo del Pil dell'11,8% e della situazione che troveremo tra qualche mese: un'emorragia infinita di posti di lavoro e una moria di imprese. Partendo da questo presupposto, cosa bisognerà fare?».

Paragone ha fatto un excursus storico su quello che ci ha portato a questa situazione, osservando che, a suo dire, se non siamo «padroni della nostra moneta e delle nostre politiche economiche difficilmente potremo uscirne».

Successivamente è iniziato un dibattito vero con le domande degli imprenditori, spaventati dal futuro. «L'unica salvezza - afferma Maniezzo - è l'Italexit. Domani (oggi per chi legge, ndR) chiederò agli organi istituzionali del Consiglio comunale di entrare nel gruppo misto». «Rovigo è Veneto, è parte di quella ferita che sanguina di una promessa in campagna elettorale da Conte durante il primo governo che riguardava i risparmiatori - afferma Maniezzo - Non spendo la mia faccia, né la regalo senza chiederne conto, ritorno qui a parlare con loro. So anche della difficoltà di gestire l'emergenza Covid sapendo che hai l'azzeramento del risparmio e le condizioni del lockdown. Invito il governo pensi a dare immediatamente i soldi promessi». Per quanto riguarda la campagna elettorale per le Regionali, Maniezzo spiega che «al momento non abbiamo vagliato questa ipotesi, ritengo sia difficile per i tempi a disposizione».

LA SINISTRA

Chi invece si candiderà è Veneto Ecologia e Libertà, in cui militano Patrizia Bartelle e Ivaldo Vernelli, entrambi ex del Movimento 5 Stelle. Oggi alle 11 a Corte Benetti a Buso presenteranno al pubblico il proprio progetto politico, fortemente critico nei confronti del governatore Zaia, soprattutto per il referendum sull'autonomia regionale che non ha portato a nulla, per il Piano dei trasporti senza misure per il contenimento dello smog e il Piano territoriale che non terrebbe conto dell'ambiente veneto.

Alberto Lucchin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA