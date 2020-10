SICUREZZA STRADALE

ROVIGO «L'installazione del velobox in via Colombo dovrebbe servire alla messa in sicurezza dell'attraversamento ciclopedonale in un punto pericoloso e molto frequentato, ma è molto carente rispetto agli obiettivi che sarebbe destinato a ottenere».

A dirlo è la Fiab, Amici della bicicletta, che mette l'accento sull'importanza di un nodo importante per la viabilità, ciclabile e pedonale del quartiere San Pio X, frequentato da e verso la città in particolare da studenti e pendolari. Oltretutto Fiab sottolinea come l'attraversamento sia inserito in un tratto molto piacevole per passeggiare nel verde cittadino lungo la Riviera San Pio X.

È la stessa associazione che tutela la ciclabilità sul territorio a osservare come sull'attraversamento sia posizionata un'isola ecologica che, di fatto, diviene un elemento di rischio, costringendo le persone che devono servirsene a rimanere sulla carreggiata. Manca cioè il marciapiede ed è essente un cordolo o uno spazio riservato che metta i pedoni in sicurezza rendendo il loro transito molto vulnerabile.

PASSAGGIO FREQUENTATO

«Le analisi condotte da Fiab a giugno durante una delle iniziative collegate al Contaciclisti - precisa l'associazione -, hanno rilevato il passaggio di ben 2,3 biciclette al minuto. E nella sola direttrice lungo la Riviera, ne sono state censite 70 in un'ora. È emerso, inoltre, che ciclisti e pedoni, per poter vedere la strada che intendono attraversare, sono costretti a spingersi fin sulla carreggiata, esponendosi così al traffico automobilistico che è anche molto sostenuto e veloce».

Si ribadisce poi che sono due, appunto, i fattori che aumentano il rischio sull'attraversamento: la velocità dei mezzi a motore e la scarsa visibilità, in particolare, per quanto concerne questo ultimo aspetto, per chi arriva da via Chiarugi e Granzette, la curvatura della strada rende invisibile il passaggio.

SOLUZIONI PLACEBO

«Nel tempo le soluzioni si sono limitate alla segnaletica verticale - ha aggiunto Fiab - e si può considerare che anche quest'ultimo intervento rientri in tale categoria. Il velobox installato, occasionalmente presidiato da videocamera, ha puramente una funzione di avvertimento: per chi proviene da via Marco Polo ha forse un effetto deterrente ma risulta comunque invisibile, così come l'attraversamento, per chi arriva da via Chiarugi».

Per gli Amici della Bici si è dunque di fronte a uno strumento inadatto ad assolvere la funzione per la quale è stato installato cioè quello di moderare la velocità in quel punto. «Senza considerare che comunque sortisce un effetto ritardato - puntualizza la Fiab -: un automobilista distratto non riduce la velocità di marcia e ignorerà il velobox come la presenza di un pedone o di un ciclista. In conclusione, il velobox, per il punto in cui è stato posto, è sostanzialmente inutile».

Fiab auspica quindi soluzioni più efficaci per moderare la velocità del traffico veicolare in via Colombo. Anche un semaforo pedonale a chiamata potrebbe essere efficace, perché «quell'incrocio è malato e va curato».

