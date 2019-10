Via Cime di Lavaredo: discarica a cielo aperto e residenti imbufaliti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

QUARTIERE TASSINAROVIGO Una piccola discarica a cielo aperto che, stando alle segnalazioni dei residenti, nessuno si preoccupa di bonificare. È la situazione in cui versa un tratto di via Cime di Lavaredo, in Tassina, in un'area frequentatissima quotidianamente da tanti cittadini, vista la presenza del distributore Dall'Aglio e del supermercato Famila affacciati proprio su questa strada. Lo spettacolo, per chi si trova a transitare da quelle parti, è di quelli poco edificanti, che danno l'idea di una zona degradata e abbandonata a se stessa....