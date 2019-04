Via Calatafimi, stop ai camion dei rifiuti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VIABILITÀROVIGO Blocco della circolazione dei veicoli in via Calatafimi. Il comandante della Polizia Locale Giovanni Tesoro ha firmato l'atto per impedire il passaggio dei mezzi oltre le 3,5 tonnellate di peso, finalizzato in particolar modo a modificare il tragitto fino ad oggi utilizzato dai camion di Ecoambiente per raggiungere la discarica di Villadose. Una scelta dovuta allo stato in cui versa la strada arginale, che segue il corso dell'Adigetto da viale Porta Adige, a Rovigo, fino ai confini con San Martino di Venezze.LE PROTESTEDa mesi...