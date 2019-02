Via Calatafimi: «Siano assediati dai camion»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VIABILITÀROVIGO Via Calatafimi finisce in Procura. Un residente, infatti, esasperato per le condizioni in cui versa la strada, ha presentato un esposto «affinché gli organi competenti possano eseguire gli opportuni accertamenti e valutare la sussistenza di eventuali profili penalmente rilevanti». A firmare l'esposto è Giuseppe Borella, residente di via Calatafimi nel tratto dall'incrocio con Via Teano all'intersezione con via Serafino Zennaro, che oggi illustrerà nel dettaglio le motivazioni che l'hanno spinto ad un simile passo in una...