Via Calatafimi riaprirà senza più mezzi pesanti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CANTIEREROVIGO Al via la progettazione per la riparazione e il consolidamento di via Calatafimi. L'intervento, connotato dalla massima urgenza visto lo stato di degrado in cui si trova la carreggiata, è in cima alla lista delle priorità dell'Amministrazione e al termine del progetto sarà indetta la gara per eseguirne la riparazione. È stato il commissario straordinario Nicola Izzo ad accelerare la riparazione della strada arginale che costeggia il Ceresolo e congiunge Rovigo con Sarzano, San Martino di Venezze e Villadose. Da parecchio,...