Via Calatafimi, i forzati del senso unico: «Un salasso»

MARDIMAGOROVIGO I residenti di Mardimago sono pronti a nuove forme di protesta. La frazione lamenta gli stessi problemi di Cantonazzo, Concadirame e Granzette. Si tratta dei soldi di benzina, oltre che del tempo perso, causati dal senso di marcia di via Calatafimi. Se il comitato di via Ottavio Munerati aveva protestato per le inattese spese di 150 euro mensili, dovute al cantiere aperto tra fine autunno e gli inizi di quest'anno, a Mardimago la situazione è ancora peggiore. A darne notizia è Giuliano Bernardinello, presidente del comitato...