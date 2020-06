VIABILITÀ

ROVIGO Una strada quasi al limite dell'intransitabilità. Via Bergamo, a Sant'Apollinare, è in condizioni pessime a causa di anni di mancate manutenzioni che sarebbero necessarie in maniera frequente a causa dell'importanza della strada stessa.

Via Bergamo, infatti, costituisce l'altro asse primario della frazione insieme a via Don Aser Porta. Se quest'ultima attraversa tutta la frazione dall'ingresso all'uscita dalla Provinciale per Ceregnano, la prima è l'arteria che conduce verso il ponte sul Canalbianco e Fenil del Turco da un lato, dall'altro fa arrivare fino a Pontecchio, seppure per strade secondarie, nonché all'istituto agrario, all'osservatorio astronomico e all'aeroclub.

Su via Bergamo, dunque, passano molte auto, camion, bus e mezzi agricoli, creando dunque un impatto significativo sull'asfalto, talvolta aggravato anche dalla presenza di cantieri.

L'immagine riportata è solo un esempio delle buche che costellano la strada, che da via Don Aser Porta si snoda tra le abitazioni fino al ponte Canozio sul Canalbianco. Percorrere via Bergamo, che peraltro è anche stretta, porta a fare uno slalom tra le citate buche per cercare di evitarne quante più possibili. L'aspetto positivo, se se ne vuole trovare uno, è che la situazione obbliga a moderare di molto la velocità e questo almeno garantisce più sicurezza ai mezzi e alle abitazioni. Ultimo elemento problematico è proprio il ponte Canozio, fatto ex novo pochi anni. Le salite e discese dal ponte negli anni si sono assestate e così oggi l'asfalto è più basso del ponte, tanto che si è creato uno scalino tra la strada e il ponte stesso, mettendo a serio rischio gli pneumatici e le sospensioni, così come le buche alle quai fino a poco prima si è sopravvissuti.

