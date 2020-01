Via Badaloni torna al centro della movida

LA RIPARTENZA

ROVIGO Torna la movida in via Badaloni. Nel giro di pochi mesi, ben due locali hanno riaperto i battenti nella strada dell'ex liceo classico Celio. Mercoledì si sono infatti riaccese le luci di Basilico, il bar ristorante, ex Affetteria Cantina 22 chiuso da più di un anno e riaperto dall'imprenditore rodigino Andrea Sfriso, socio anche del ristorante Inki Makisushi di piazza Matteotti e nel Retrogusto a Villanova del Ghebbo. Il nuovo Basilico, nella nuova veste con i toni del rosso, nei primi due giorni di apertura ha fatto il pienone di clienti e curiosi arrivati lungo la via, a due passi dal centro, per inaugurare il nuovo locale.

VETRINE RIACCESE

Pochi mesi fa, sempre in via Badaloni, è tornata la luce anche in un'altra importante vetrina grazie a Il Portico di Andrea Cardo, giovane già con le mani in pasta nel mondo della ristorazione e degli aperitivi. Cardo, dopo infatti avere lavorato alcuni anni come cameriere e barista, ha deciso di aprire un locale tutto suo e tentare dunque l'impresa di riportare la movida in via Badaloni.

NUOVO ENTUSIASMO

«Ci stiamo provando spiega entusiasta Andrea - Sono molto contento di come stanno andando le cose. Nonostante infatti la chiusura del liceo Celio, i giovani continuano a frequentare la zona del Duomo e scendono volentieri in via Badaloni per un aperitivo o un caffè». Fra poche settimane, un altro giovane imprenditore rodigino aprirà la sua attività a pochi passi dal Portico. Farinelli sarà il nome del nuovo negozio della via dedicato alla vendita di borse e accessori.

EX MASTERCHEF

Dopo mesi di chiusura, di recente, ha anche riaperto il locale che aveva visto, nel 2015, ai fornelli, il masterchef rodigino Stefano Callegaro. Questa volta, però, protagonista ai tavoli del nuovo ristorante Saikyosushi è i Giappone con diversi piatti della tradizione orientale.

RAFFICA DI CHIUSURE

Il commercio e la movida, dopo un 2019 altalenante che aveva visto la chiusura della libreria La Magnolia, di un'enoteca e di due bar, tornano dunque a pulsare nella via che, nel 2013, era diventata nota in città come la strada del divertimento e dello svago proprio per l'alto numero di locali, sempre pieni di giovani provenienti anche da fuori provincia, in particolare durante l'ora dell'aperitivo. La via, infatti, in passato caratterizzata da attività legate soprattutto al vicino ex ospedale, come negozi che proponevano prodotti sanitari, farmacie e onoranze funebri, tra il 2013 e il 2016 era risorta grazie ad una nuova veste legata al divertimento e alla movida degli aperitivi.

EPOCA D'ORO

L'apice sul successo, era arrivato con l'osteria Hospital che aveva visto prodigarsi ai fornelli, oltre al cuoco adriese Callegaro, vincitore dell'edizione di Masterchef del 2015, anche l'ex assessore regionale Isi Coppola, esperienza che l'aveva poi convinta ad aprire a Rosolina un locale tutto suo, il Marinetta, finito, la scorsa primavera, in televisione grazie alle sfide del programma Quattro ristoranti del noto chef Alessandro Borghese. Poco dopo, in seguito alla chiusura dell' Hospital, del Decanter e di un altro paio di negozi, iniziò, nuovamente, il lento declino di via Badaloni.

LICEO TRASFERITO

A peggiorare la situazione, anche lo spostamento dello storico liceo Celio, che ha traslocato nel quartiere Commenda. Ma come ci ha abituati la storica via Badaloni, costeggiata da un lato dai portici e da sempre fulcro del commercio cittadino, dopo qualche mese di buio, con il nuovo anno, la via è tornata a riaccendersi grazie a quattro nuove aperture, tra bar e negozi.

LABORATORIO DIGITALE

Un altra svolta importante per la strada del centro cittadino potrebbe arrivare nei prossimi mesi anche grazie all'Innovation lab, il nuovo laboratorio tecnologico dedicato a imprese, studenti e cittadini che, se ci sarà il via libera della Regione, troverà posto proprio nell'edificio dell'ex liceo.

Roberta Merlin

