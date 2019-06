CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VIA AMENDOLAANZIANO SOCCORSODALLA STRADALEBarcollava lungo via Amendola ed è stato notato e soccorso da una pattuglia della Polizia stradale di Adria. Poi gli agenti hanno capito che l'uomo, un 77enne ospite di casa Serena e originario di Lusia, si era allontanato dalla struttura con l'intenzione di tornare a piedi nella sua abitazione. É accaduto verso le 14 di domenica quando l'uomo, sotto il sole, camminava barcollante diventando pericoloso per gli automobilisti e se stesso. Il 77enne non è apparso lucido e, per questo, è stato portato...