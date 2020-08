VIA ALLE SVENDITE

ROVIGO Nonostante il solleone, i saldi hanno movimentato il centro storico. Ieri mattina i negozi sono stati presi d'assalto, al pomeriggio invece, a causa delle altissime temperature, l'afflusso è stato inferiore. Fortunatamente c'è stata la serata a dare fiducia agli esercenti, perché, rimanendo aperti fino alle 23 hanno potuto accogliere tanti clienti e fare buoni affari. Intorno alle 11 della mattina si sono cominciati a vedere i primi clienti alla ricerca della migliore offerta.

PRIMI CLIENTI

Gli acquisti più gettonati sono stati i costumi da bagno e abbigliamento. Non tutti hanno trovato quello che cercavano, ma la ricerca non si è fermata al primo negozio incontrato lungo il percorso. Come Lorenza, una ragazza che passeggiava per i portici di piazza Vittorio Emanuele II alla ricerca della migliore offerta per mettere a segno l'acquisto giusto: «Non ho ancora trovato nulla, in vista delle vacanze sto cercando il costume da bagno - dice - Non vengo spesso in centro a fare compere, ma solo perché purtroppo non ho mai troppo tempo a disposizione». Anche Maria Vittoria non aveva ancora potuto aprire il portafoglio alla cassa, perché «quello che cerco non l'ho ancora trovato», assestando una stoccata ai commercianti attivi nella parte storica della città: «Mi servono vestiti estivi, ma non è che il centro offra molto. Se verrò stasera? Non mi piace molto girare per negozi alla sera», ammette. Non tutti però sono come la giovane Maria Vittoria: Monica, con la figlia Matilde, hanno detto di avere apprezzato molto gli eventi serali dell'ultimo mese: «Siamo state a prendere delle cose in farmacia, poi un costume e delle felpe, perché ci sono già gli indumenti a maniche corte e lunghe - dicono - Siamo soddisfatti, ci sono delle belle offerte in giro. Siamo stati alle serate Restart del giovedì, sono iniziative molto utili».

SHOPPING DI GRUPPO

Immancabili anche i gruppetti di amiche per dedicare la mattinata allo shopping, come Irene ed Emily. «Stiamo per entrare nel nostro primo negozio di quest'oggi» hanno detto le due amiche prima di fare il loro ingresso da Intimissimi: «Stiamo dando un'occhiata, cerchiamo dei costumi da bagno per andare in vacanza. Sapevamo cosa andare a cercare, abbiamo saputo di questa giornata di saldi e degli eventi serali attraverso la pubblicità».

Verso la fine della mattina, mentre alcuni alzavano bandiera bianca e decidevano di andare a sedersi a tavola per pranzo, alcuni hanno invece deciso di sfidare il caldo e rimanere alla ricerca dell'offerta giusta tra i negozi in via Angeli: «Stiamo facendo un giro, sono alla ricerca di un paio di scarpe per mia figlia», dice una donna. C'è poi Marianna, venuta da fuori città per approfittare proprio dei negozi in centro: «Sono contenta degli acquisti fatti finora, perché mi servivano delle cose per i bimbi, come i vestitini, poi mi servono anche le scarpe per me. Io preferisco sempre andare in centro. Non sono di qua, nei centri commerciali non ci voglio andare, so che c'è il negozio che mi interessa e vado lì appena posso».

POMERIGGIO TRANQUILLO

Nel pomeriggio, come detto, la situazione è rimasta molto piatta. Verso le 19 la gente è tornata a passeggiare per le strade e le piazze del centro. Alcuni, prima dell'aperitivo, hanno fatto una sosta nel negozio che avevano adocchiato nei giorni scorsi e sono entrati per farsi un regalo, altri invece hanno scelto di godersi l'arrivo del fresco della sera per mangiare e poi fare una ricognizione tra i negozi.

A.Luc.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

