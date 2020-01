Via alla Consulta FdI per le imprese

Nasce in questi giorni la sezione provinciale della Consulta regionale per le Imprese di FdI. Ivo Baccaglini - vice coordinatore provinciale e dirigente nazionale - è da ottobre Responsabile per la provincia di Rovigo della Consulta Regionale per i rapporti con le Imprese, della quale è membro regionale.

«Ho costituito la Consulta provinciale FdI per i rapporti con le imprese che, grazie alla nomina nella consulta regionale che ho ricevuto dal suo responsabile Simone Furlan, si occuperà di intrattenere rapporti tra l'imprenditoria polesana e i nostri rappresentanti in Regione Veneto. Aiutato anche dalla mia esperienza imprenditoriale, insieme agli altri membri della Consulta cercheremo di esser al fianco ed un riferimento per gli imprenditori che si vogliano rapportare con le istituzioni regionali e quelli che ritengono di appoggiare proposte alle commissioni competenti. Di più, abbiamo deciso di aprire detta consulta agli imprenditori rodigini che volessero impegnarsi in prima persona. Anticipo che alcuni hanno già fatto rilevare il loro interesse: mi farebbe piacere che questa Consulta fosse partecipata, dato che non prescrive preclusioni di sorta dal punto di vista partitico». «Abbiamo già calendarizzato - afferma Baccaglini - una serie di incontri sul territorio polesano, che partiranno dall' Altopolesine, passando per il Medio sino ad arrivare al Basso».

