DRIVE IN ANTI-COVID

ROVIGO Nella battaglia al Covid, viene schierato anche l'esercito. Già nelle situazioni più critiche il personale militare si è attivato per l'allestimento di ospedali da campo o per supportare il personale sanitario, anche dal punto di vista logistico. Ora sbarca anche a Rovigo l'operazione Igea, varata a fine ottobre dal ministero della Difesa, con l'obiettivo di incrementare il numero giornaliero di tamponi, mettendo a disposizione un contingente di 200 squadre interforze della Difesa, composti da personale di tutte le Forze Armate, per allestire dei Drive-through-Difesa, ovvero dei punti di esecuzione ai quali si accede direttamente con la propria macchina, generalmente allestiti con la presenza di un medico, due infermieri, due autisti e due Carabinieri o altri militari con la funzione di movieri addetti alla gestione logistica delle persone e del traffico in entrata e in uscita.

TAMPONI IN AUTO

Il Drive-in test point rodigino sarà allestito mercoledì nel parcheggio della Cittadella socio-sanitaria di viale Tre Martiri, nell'area a Nord/Ovest, dietro il Blocco B, che guarda verso il nuovo carcere dalla parte della Tangenziale. L'annuncio arriva dall'Ulss, che chiede, oltre che all'utenza, anche «a tutto il personale la piena collaborazione al fine di evitare problematiche nella viabilità all'interno dell'area, parcheggiando le autovetture nei posti auto contrassegnati e rispettando la segnaletica verticale. Al fine di evitare rimozioni forzate, è fatto divieto assoluto di parcheggiare a bordo strada per evitare restringimenti di corsia. Il servizio è stato attivato con la collaborazione del personale dell'esercito, che garantirà anche il corretto accesso all'area da parte dell'utenza e relativa viabilità».

LAVORI NEGLI OSPEDALI

Ma non si tratta dell'unica misura per rafforzare le difese nella quotidiana guerra contro il Covid. Anche per gli ospedali c'è un piano speciale che prevede investimenti consistenti, per aumentare le possibilità di ricovero. Con la delibera dello scorso 4 novembre del direttore generale dell'Ulss Antonio Compostella, infatti, sono stati approvati i tre progetti nell'ambito dell'attivazione dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera, due che interessano il San Luca di Trecenta e uno per l'ospedale di Rovigo. Ulteriori interventi rispetto a lavori già eseguiti per rendere strutturali le aree emergenziali dedicate ai pazienti Covid.

REPARTI POTENZIATI

Gli interventi in questione sono i lavori di potenziamento della terapia semintensiva al quarto piano dell'ospedale di Trecenta, per un importo di 1.563.636 euro, e, sempre al San Luca, i lavori di potenziamento della terapia intensiva e semintensiva al primo piano, con un costo preventivato di 900mila euro, mentre all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Rovigo i lavori sono mirati alla trasformazione di 8 posti letto di terapia subintensiva in terapia intensiva pneumologica al settimo piano del Corpo M1, con un investimento di un milione di euro. Tutte aree già operative ma purtroppo già quasi interamente occupate a causa del quotidiano stillicidio di ricoveri.

Per l'intervento nell'ospedale di Rovigo, si spiega nell'atto, era stata individuata un'area al 7° piano per ospitare i 15 posti pneumologici previsti dal piano regionale, con possibile utilizzo quale semintensiva. La successiva trasformazione di 8 posti in terapia intensiva nella stessa area, invece, non è risultata praticabile per problematiche strutturali. Si è pertanto deciso di utilizzare l'area immediatamente adiacente e attualmente libera, che fino al 2010 era destinata a sala operatoria. Per quanto riguarda il San Luca, invece, si tratta del completamento del Nucleo Covid da 100 posti letto, suddivisi fra letti per infettivi e per pneumologici, trasformando i posti letto in regime ordinario, ovvero quelli per i pazienti meno gravi, in letti di semintensiva. Gli altri lavori sono quelli alla piastra operatoria del primo piano, dove sono stati predisposti nel corso dell'emergenza 24 posti letto di terapia intensiva, aumentati a 26.

Francesco Campi

