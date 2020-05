IL BOLLETTINO

ROVIGO Un nuovo caso di positività, scoperto attraverso le procedure di sicurezza per i ricoveri ospedalieri che prevedono l'esecuzione del tampone prima dell'accesso ai reparti, per evitare focolai interni. Si tratta di una ragazza di appena 20 anni, altopolesana, completamente asintomatica. «Anche questo caso spiega il direttore generale dell'Ulss Antonio Compostella - evidenzia l'importanza degli screening da Covid-19 eseguiti, in questo caso, prima di un ricovero ospedaliero. La ragazza ha eseguito le prestazioni sanitarie delle quali necessitava e rimane ricoverata. I familiari sono stati immediatamente posti in isolamento». Le persone attualmente in isolamento domiciliare sono 162, mentre i ricoverati al San Luca scendono a 6, anche se il totale dei ricoverati positivi resta sempre 7 perché nel conto rientra anche la 20enne che si trova in ospedale a Rovigo.

I GUARITI

Dei 448 polesani trovati positivi da inizio epidemia, i guariti hanno raggiunto quota 353 in virtù delle quattro nuove guarigioni accertate ieri. Di queste, tre fra gli ospiti degli Istituti Polesani di Ficarolo. I tamponi eseguiti in Polesine da inizio epidemia sono arrivati a quota 24.555, mentre le persone sottoposte a tampone sono 15.729. Proprio su questo fronte sono in arrivo alcune importanti novità. La prima riguarda il fatto che anche Rovigo sta effettuando dei test sui test, verificando la possibilità di partire con la processazione dei tamponi in pool. Sostanzialmente, invece di creare una singola provetta per ogni singolo tampone, si fa una sorta di cocktail di tamponi mettendone per esempio 10 nella stessa provetta. Nel caso di negatività, con una sola provetta processata si ha un risultato che vale per dieci. Nel caso, invece, di riscontro di positività si vanno a processare singolarmente i 10 tamponi originari per capire quali siano eventualmente quelli positivi. Una procedura che permette di velocizzare le operazioni di processazione a parità di affidabilità del risultato. Attualmente, infatti, prosegue sistematicamente l'attività di esecuzione dei test di screening, con oltre 600 tamponi al giorno e la soglia è sostanzialmente dovuta all'imbuto che si crea poi nella fase di refertazione. Oltre che per le diagnosi, infatti, i tamponi vengono attualmente eseguiti solo al personale sanitario ospedaliero e territoriale, medici di medicina generale, farmacisti, forze dell'ordine, protezione civile e volontari delle associazioni.

SCREENING DI MASSA

L'idea è di ampliare gradualmente la platea, ma ora si pone anche un problema di personale, perché con la ripresa delle prestazioni, che nella precedente fase emergenziale erano state sospese, giovedì ne sono state erogate ben 7.681, si crea ora anche una carenza di operatori sanitari. A correre in soccorso all'Ulss è in questo caso la Croce Rossa, che si è detta disposta ad allestire un punto di esecuzione di test al Censer. A darne notizia è stato ieri il sindaco Edoardo Gaffeo durante il consiglio comunale. Dalla prossima settimana, quindi, conferma Compostella, verranno eseguiti i test anche al Censer. Principalmente quelli rapidi sierologici, perché per i tamponi serve comunque la presenza di personale sanitario. Si tratterà, comunque, degli stessi soggetti comunque già inseriti negli screening ciclici, che invece di recarsi in ospedale andranno al Censer.

Francesco Campi

© RIPRODUZIONE RISERVATA