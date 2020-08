URBANISTICA

ROVIGO Procedono spediti i lavori per la realizzazione dei due nuovi supermercati che apriranno i battenti all'altezza della circonvallazione, in viale Amendola, dove, nei locali commerciali dell'ex Billa, troverà posto un supermercato della catena Aldi, con parcheggio per almeno 70 posti auto, oltre a un market di detersivi e profumi. Quest'ultimo sorgerà nella palazzina che avrebbe dovuto ospitare le vetrine della pasticceria dell'Emporio Borsari di Badia. I proprietari del colosso dolciario, durante il lockdown, hanno però deciso di sospendere l'operazione visto il futuro incerto per la ristorazione a causa della pandemia. Al posto della pasticceria sorgerà dunque una nuova rivendita di una catena dedicata alla vendita di detersivi e prodotti per l'igiene.

LA DEMOLIZIONE

L'impresa di costruzioni Gardina in questi giorni sta per concludere l'abbattimento di una delle vecchie palazzine che si affacciano alla circonvallazione per fare spazio al parcheggio del supermercato, che avrà così un'entrata più ampia. I privati avrebbero presentato in Comune un progetto per la realizzazione dell'incrocio che permetterà alle auto provenienti dalla circonvallazione di accedere e uscire dall'area commerciale ampliata e resa, grazie alla nuova viabilità, maggiormente accessibile.

NIENTE PASTICCERIA

Nel frattempo, la notizia del mancato arrivo di Borsari in città ha deluso molti cittadini che avevano colto con entusiasmo l'apertura del nuovo bar-pasticceria che avrebbe dovuto sorgere a pochi passi dalla stazione dei treni, zona frequentata da molti pendolari e universitari che da lì raggiungono il centro per partecipare alle lezioni di Giurisprudenza a palazzo Angeli, nuova sede del Cur. L'azienda badiese di prodotti dolciari ha però annunciato di essere già alla ricerca di una nuova struttura in città per portare a termine il progetto di apertura di un punto vendita e un bar-pasticceria sulla falsariga dell'Emporio presente appunto a Badia.

SUPERMERCATO ALDI

Sono invece iniziati i lavori per la realizzazione del supermercato Aldi, la catena tedesca in espansione in provincia pronta ad aprire i battenti all'ex Vivo, poi Billa e Standa. Al posto della caffetteria inizialmente in progetto che doveva sorgere sul sito dell'ex ristorante Il Trullo, verrà dunque realizzato un secondo punto vendita. Accanto all'Aldi sorgerà il parcheggio di servizio all'area commerciale.

LA VIABILITÀ

«Una volta concluso il cantiere - ha spiegato l'assessore alla Viabilità Giuseppe Favaretto - nella zona in questione è prevista una variazione della viabilità. I privati infatti, in particolare il supermercato, realizzeranno una modifica dell'accesso. Per fare spazio al nuovo incrocio, in questi giorni, gli operai al lavoro nel cantiere di ponte Marabin, hanno dunque provveduto ad abbattere una vecchio fabbricato che era da tempo disabitato e non utilizzato. Nei prossimi mesi, inoltre, a cambiare sarà anche la viabilità di via Marconi e dell'intera zona della stazione ferroviaria, una soluzione che servirà per scongiurare code e ingorghi delle auto delle pendolari che solitamente si formano nel tratto di strada. Un cambio di viabilità reso anche necessario dall'arrivo in via Marconi del nuovo comando della Polizia locale che troverà posto nell'ex sede del Cur. Nello stesso edificio traslocheranno anche gli uffici dei Servizi Sociali, attualmente in affitto in uno stabile in viale Trieste.

Roberta Merlin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA