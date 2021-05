Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CORSOROVIGO Sostenibilità ed efficienza energetica e Fondamenti di logistica sugli elementi che compongono una catena di approvvigionamento, sono i temi delle lezioni che in questi giorni hanno dato il via, nell'ex sede del liceo Celio, alla collaborazione tra Urban digital center InnovationLab di Rovigo e Punto Confindustria. Gli argomenti del primo corso Its Tecnico superiore per la gestione dei trasporti e della logistica Rovigo sono...