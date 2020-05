LA PROTESTA

ROVIGO Sono ormai chiusi da due mesi e vogliono alzare la serranda per lavorare i parrucchieri e gli estetisti polesani, tornati ieri nei propri negozi per partecipare al flash-mob organizzato da Cna Nordest a tutela di saloni di acconciatura, i centri di estetica e le attività di cura della persona, paralizzate dal lockdown fin dall'11 marzo e senza prospettiva, secondo il Governo, di riaprire a breve.

FLASH-MOB IN CENTRO

I titolari e i collaboratori di molte attività del centro, in contemporanea con i colleghi delle altre province venete, oltre che del Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, alle 19 di ieri hanno infatti dato vita a un flash-mob andato in scena contemporaneamente in tutto il Nordest. Ciascun negozio ha infatti acceso le luci e le insegne della sua attività per cinque minuti, manifestando così contro la volontà del Governo, illustrata dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte con il Dpcm del 26 aprile, di non riaprire i saloni di acconciatura e i centri di estetica prima dell'inizio di giugno. Un comparto, quello del benessere e dell'estetica, composto da oltre 19.200 aziende nel Triveneto (13.350 in Veneto, 2.400 in Trentino Alto Adige e 3.500 in Friuli Venezia Giulia) e ha oltre 31 mila addetti, di cui 21 mila solo in Veneto.

PRONTI AD AZIONI ECLATANTI

Gli artigiani rodigini, pronti a incatenarsi davanti ai propri saloni pur di ottenere il via libera dal Governo alla riapertura, hanno spiegato di avere già investito, in questi giorni parecchie risorse per sanificare i locali e gli strumenti di lavoro, procurandosi prodotti e apparecchiature specifiche. Qualcuno ha anche ritinteggiato le pareti e distanziato poltrone e specchi. Vogliono ripartire subito e sperano in un passo avanti almeno della Regione in merito ad un via libera che consenta loro di partire dal 18 maggio. A condividere la medesima richiesta anche i baristi e i ristoratori. Martedì sera, ad accendere le luci delle attività, in segno di protesta erano stati infatti i locali pubblici del centro. Anche per loro, infatti, la riapertura è prevista a giugno, con un danno incalcolabile per il settore.

BARISTI ESASPERATI

Anche infatti alcuni baristi della città starebbero pensando di non riaprire la propria attività anche dopo la fine del lockdown anche per la mancanza di prospettiva che attualmente sembra esserci per questo tipo di attività legate al pubblico, dal momento che le misure anti-Covid continueranno ad essere piuttosto rigide.

TITOLARI IN PIAZZA

Domenica, a mezzogiorno in punto, alcuni locali della città scenderanno in piazza Vittorio Emanuele II per un flash-mob che terminerà con la consegna al sindaco delle chiavi delle loro attività. Alcuni locali hanno infatti tentato in questi giorni di ripartire attraverso il take-away, non sufficiente però per coprire le spese di affitti e utenze. Per molti infatti anche il contributo di 600 euro previsto dal Governo resta ancora un miraggio e non tutti sono disposti a indebitarsi con le banche per riuscire solo a rialzare la serranda.

«ATTIVITÀ A RISCHIO»

«Il monde della ristorazione è a rischio collasso spiegano i fratelli Cristian e Stefano Bonvento, titolari dell'Osteria ai Bonfi di via Badaloni e della Boutique della pizza sul Corso - Abbiamo scritto al governatore Zaia perché abbiamo bisogno di capire quali potranno essere le linee-guida per riaprire le nostre attività, nostra unica fonte di reddito e che ormai sono chiuse da due mesi». «Stiamo provando ad arrangiarci con le consegne a domicilio e l'asporto raccontano i ristoratori , ma i ricavi ottenuti, rispetto ai costi fissi, non ci permettono né di campare, né di garantire lo stipendio al personale in forza nelle nostre imprese». «Appena giriamo la chiave dei nostri locali spiegano gli esercenti abbiamo già il conto giornaliero da pagare e se prima incassavamo 500/1000 euro al giorno oggi incassiamo un decimo, ma con le stesse spese perché l'asporto non ci permette certo di coprire i costi di gestione, in quanto gli ordini si concentrano solo nel fine settimana».

