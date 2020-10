PIANETA DISABILITÀ

ROVIGO «Cosa sarà di mio figlio disabile quando non ci sarò più?». È la grande preoccupazione dei genitori dei ragazzi non autosufficienti, un domani adulti e destinati a vivere senza l'aiuto dei propri cari. Per venire incontro a queste famiglie la Cassa di previdenza dei medici veterinari ha abbracciato il progetto Dopo di noi, presentato ieri in anteprima nazionale nella sede dell'Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri e dei Medici Veterinari di via Silvestri. A coordinare l'incontro, il presidente dell'Ordine dei medici veneti e polesani Francesco Noce alla presenza del presidente nazionale dell'Ordine del medici veterinari Gianni Mancuso, al presidente dei veterinari di Rovigo Andrea Feliciati, al numero uno del Rotary Club di Rovigo, Maurizio Zerilli e Daniele Silvestri, consigliere dell'Enpav.

L'OBIETTIVO

«Il Dopo di Noi riguarda i disabili che sopravvivono ai loro genitori e che si trovano in difficoltà alla morte dei famigliari - ha spiegato Noce - La pensione di reversibilità spesso non è infatti sufficiente per garantire loro assistenza e vita dignitosa. L'Ordine dei medici veterinari ha dunque avviato un percorso a sostegno di queste famigliùe». «Siamo 19 casse che amministrano quasi 2 milioni di professionisti - ha spiegato Mancuso - Lo strumento del Dopo di noi ha lo scopo di venire incontro a una condizione molto difficile che preoccupa molto le famiglie con all'interno situazioni di disabilità». «In sostanza ha spiegato nel dettaglio il numero uno dei medici veterinari -, da un lato consentiamo ai colleghi di andare in pensione due anni prima con altri tre anni di contributi per prendersi cura dei figli disabili e dall'altro cambiamo la percentuale di reversibilità della pensione all'80% invece del 60. Arrivando fino al 100% se ci sono due figli».

INIZIATIVE ROTARY

A sostenere e promuovere l'iniziativa anche il presidente del Rotary Club di Rovigo, Maurizio Zerilli, da anni in prima linea per la disabilità. «Un'apertura, quella del Dopo di noi, che spero verrà avviata anche dalle altre casse - ha concluso Monica Pavan - Noi del Rotary facciamo la nostra parte, portiamo avanti idee e progettualità che mancano nel nostro territorio attraverso un'importante azione di volontariato nei confronti anche di queste difficili situazioni». «Questa iniziativa e tante altre a favore della disabilità che da diversi anni si svolgono anche nell'isola di Albarella - ha concluso Noce - dimostrano che anche in una piccola città di provincia come Rovigo si possono fare grandi cose».

R.Mer.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA