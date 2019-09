Vertice in Regione sulla cimice asiatica

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

AGRICOLTURAROVIGO Domani mattina si terrà un tavolo tecnico in Regione al quale parteciperà anche la Coldiretti. Il Tavolo verde è stato convocato per fare il punto della situazione sulla cimice asiatica, l'insetto che più sta facendo preoccupare l'agricoltura sia in termini di produzione che di redditi.Alla situazione già disastrosa, con la cimice che impera nei frutteti e tra i seminativi, si aggiunge il fatto che le condizioni climatiche di questi giorni creano le condizioni utili alla proliferazione indisturbata dell'insetto. Con il...