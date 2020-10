(G. Fra.) «Non ci sarà alcun aumento al salario accessorio dei dirigenti del Comune». Lo precisa il sindaco Omar Barbierato mentre palazzo Tassoni sta affrontando la grana delle potenziale causa di lavoro tra il Comune e la dirigente del secondo settore Eva Caporrella De Mattia. «Come stabilito dall'articolo 26 del contratto collettivo nazionale del lavoro del 23 dicembre 1999 del personale dell'Area della dirigenza, comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali, gli enti - spiega Barbierato - debbono provvedere alla costituzione del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente. La quota totale destinata al fondo salario accessorio dei dirigenti per l'anno 2020 del Comune è rimasta invariata. La cifra non appesantirà la spesa del bilancio comunale». Una decisione per il sindaco presa in linea con la normativa vigente e le parti sindacali. «La spesa, immutata dal 2017, sarà poi ripartita tra i dirigenti comunali in base agli obiettivi personali e di settore. La verifica, come sempre si svolgerà nel 2021. Non vi saranno aggravi per i cittadini».

