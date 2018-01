Vertenza Sicc, a giorni la riunione del tavolo ministeriale per il rilancio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

OCCUPAZIONEROVIGO Il caso Sicc approda a Roma, dove entro metà mese è previsto un incontro tra le parti. Per questo motivo Diego Crivellari, parlamentare uscente del Pd, ha lanciato un appello volto a salvare l'occupazione dei 19 dipendenti della storica ditta attiva dal 1973 in viale Porta Po, riaprendo il tavolo provinciale in vista di un dibattito nel merito della ristrutturazione aziendale.TAVOLO PROVINCIALE«Occorre considerare nel vivo il piano industriale e verificare la possibilità di rilanciare l'azienda per dare futuro e certezza...