VERSO LE REGIONALI

ROVIGO «Al Polesine serve un Piano Marshall, perché se dicessi tutte le cose di cui ha bisogno non basterebbe un'enciclopedia». Marco Trombini, ex sindaco di Ceneselli ed ex presidente della Provincia, presenta così la sua candidatura in Regione con Fratelli d'Italia. Il suo programma si basa molto su scuola, welfare e infrastrutture. L'attuale presidente di Ecoambiente, infatti, spiega che per la Zona Logistica Semplificata occorre che le strade che collegano il territorio siano in grado di ospitare le aziende: «Ci vuole un progetto globale, che colleghi Porto Tolle a Melara. Siamo 240mila abitanti, ma presto saremo 239mila se va avanti così. Per questo servono idee diverse dal passato per far rimanere gli abitanti polesani nel loro territorio».

SCUOLA E SOCIALE

Per l'istruzione e l'assistenzialismo, inoltre, racconta che è stata la sua famiglia a fargli capire l'importanza di queste politiche: «Da quando è nata mia figlia, mi sono reso conto che una famiglia ha bisogno di particolari attenzioni nei confronti dei genitori e della formazione dei figli». Sull'agricoltura, visto il territorio in cui vive, Trombini ha le idee chiare: «Serve un ciclo a residuo zero: è complicato da fare, ma è questo che le industrie alimentari cercano. Preferiscono il residuo zero al biologico, per il quale occorre una serie di documenti che non finisce più».

A.Luc.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA