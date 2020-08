VERSO LE ELEZIONI

ROVIGO Regionali 2020, comincia a diradarsi la nebbia nel centrodestra. A poco più di una settimana dalla presentazione delle liste per le elezioni, il polo che sostiene il governatore uscente Luca Zaia si appresta a scrivere sul foglio della bella copia i nomi dei candidati al Consiglio, dopo settimane passate a progettare liste di candidati in grado di accontentare i due schieramenti interni: quello del segretario federale Matteo Salvini e quello di Zaia. Ieri sera a Padova la Lega ha definito le rose di cinque nomi per la lista del Carroccio e quella del candidato presidente, la civica che i sondaggi attualmente danno per la maggiore. Quella stessa civica che sta preoccupando Salvini e il segretario regionale Lorenzo Fontana, terrorizzati dall'idea di essere messi in ombra dal Doge trevigiano e di perdere peso politico in una regione così importante nello scacchiere politico nazionale.

EX ASSESSORI CON SALVINI

Il diktat lanciato da Fontana appena un paio di giorni fa è che gli assessori regionali uscenti finiscano nel listino della Lega per Salvini, cercando di bilanciare il peso del nome di Zaia in una competizione elettorale caratterizzata dalla grande visibilità ottenuta dal governatore durante il lockdown. Cristiano Corazzari, ex sindaco di Stienta e assessore regionale uscente a Cultura e Sport, sembra quindi destinato a essere candidato nella lista di partito e non sotto l'insegna del suo presidente, come era avvenuto cinque anni fa quando aveva ottenuto 1.235 preferenze. Indiscrezione che era nell'aria già da tempo: radio scarpa, quell'insieme di informazioni non ufficiali che si propagano con il passaparola in modo informale, da qualche giorno lo dava infatti in lista Lega insieme a Michele Aretusini, compagno di banco e capogruppo a palazzo Nodari. L'assessore alla Cultura quest'anno dovrà quindi sobbarcarsi l'onere e l'onore di trainare il Carroccio polesano con l'obiettivo di evitare una débacle che sarebbe traumatica dopo avere già perso il comune capoluogo appena 14 mesi fa.

LISTA ZAIA

Per quanto riguarda la civica di Zaia, quindi, ci sarà più spazio per componenti che con l'attuale Lega non hanno trovato molto posto negli ultimi tempi. Come Monica Giordani, uno dei nomi più quotati in questo momento. Noto avvocato ed ex vicesindaco di Rovigo ai tempi dell'Amministrazione di Bruno Piva, Giordani cinque anni fa aveva corso proprio con la stessa lista civica, ottenendo 142 voti.

GLI AZZURRI

Anche Fratelli d'Italia e Forza Italia hanno avuto il loro bel daffare in queste ultime settimane, impegnati in interminabili riunioni per capire come comporre la squadra e cercare di ottenere il terzo gradino del podio all'interno della coalizione. FI e Fd'I sono due partiti che in Polesine non hanno un rapporto così splendido: un po' di attrito scorre visto che numerosi azzurri negli ultimi mesi sono passati tra le fila di Giorgia Meloni, come Nello Piscopo, Giacomo Sguotti e, soprattutto, Cristina Folchini, candidata alle Europee 2019 con Forza Italia e ora indicata da molti come aspirante consigliere regionale per Fd'I. In lista insieme a lei ci saranno anche Valeria Mantovan (485 presenze nel 2015), assessore a Porto Viro e consigliere provinciale di minoranza, e si sussurra anche di Daniele Ceccarello (516 preferenze nel 2015), responsabile provinciale. Per FI, che da quest'anno ha aggiunto nel simbolo la parola autonomia per strizzare l'occhio ad una certa fetta di elettorato, sempre più accreditata Layla Marangoni, ma si fa il nome anche di Luigia Modonesi, oltre a quello del vicecoordinatore provinciale Andrea Bimbatti.

