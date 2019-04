VERSO LE ELEZIONI ROVIGO Paolo De Castro inizia la sua campagna elettorale per

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VERSO LE ELEZIONIROVIGO Paolo De Castro inizia la sua campagna elettorale per l'europarlamento da Rovigo, luogo che ha più volte visitato in questi anni visto il forte e stretto legame tra la provincia polesana e l'agricoltura. Il vicepresidente della commissione agricoltura al Parlamento di Strasburgo, accompagnato dall'omologo del Veneto Graziano Azzalin, nella prima mattinata di ieri ha visitato alcune aziende agricole, come la Nogalba di Fratta Polesine (società consortile di vendita di noci), dove ha incontrato anche il presidente...