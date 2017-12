Vernelli (M5s): «Il sindaco nasconde i debiti comunali»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA POLEMICA ROVIGO Il consigliere pentastellato Ivaldo Vernelli vuole portare in tribunale l'Amministrazione Bergamin.«Giunta e maggioranza hanno deciso di non mettere in bilancio una possibile situazione di debito nei confronti di Unipol e si sono trovati nella stessa situazione del sindaco di Torino - esordisce il consigliere del M5s -. Se c'è un giudice a Torino, immagino ce ne sia uno anche a Rovigo in grado di indagare. Qualora non succeda alcunché, domanderò che si muova qualcosa a livello nazionale. Bergamin nulla ha fatto per...