Verneli punzecchia Benetti e Sergi

«Fabio Benetti, Carmelo Sergi, dimostratevi onesti e coerenti: venite a firmare dal notaio». L'appello di Ivaldo Vernelli ai due consiglieri, rispettivamente commissario comunale leghista ed esponente di Obiettivo Rovigo, è di far parte del club dei 17 che si dimettono dal notaio per chiudere l'era Bergamin. «Ci siamo confrontati più volte in consiglio, so che hanno votato malvolentieri delibere fastidiose, alcune le hanno respinte, e si trovano di fronte alla situazione imbarazzante di dar vita a una nuova amministrazione con Bergamim....