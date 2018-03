CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VERDETRENTA ALBERIIN VIA B.M. CHIARA(A.Luc.) Trenta nuovi alberi abbelliscono via Beata Maria Chiara. Lo scorso mese sono stati piantumati dei Cipressus Semper Virens, un esemplare di cipresso tipico della zona mediterranea e delle zone cimiteriali. «Stiamo dando un tono anche a questa via - ha affermato l'assessore ai Lavori pubblici Gianni Saccardin - e abbiamo dato una propria identità a quell'importante strada che conduce al cimitero cittadino». Nei mesi scorsi Veneto strade, che gestisce anche la strada regionale per Adria, ha...