CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VERDE PUBBLICOROVIGO Sono una risorsa per la salute e un'occasione per chi passa l'estate in città: i parchi vengono aiuto sotto i colpi del caldo, ma anche loro hanno bisogno d'aiuto. parco Langer in Commenda, per esempio, è stato oggetto il 2 agosto di atti vandalici che hanno distrutto alcune sedie e panchine agli orti urbani vicini all'ingresso, laterale a Casa serena. Ed è da otto anni che parco Langer aspetta una convenzione per disciplinare la gestione: «Resta una realtà pubblica, con associazioni e volontari impegnati nella...