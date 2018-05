Verde, appalto finito e in quattro a casa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SERVIZIROVIGO Sono solo in quattro a occuparsi dello sfalcio del verde sul territorio comunale e non sanno ancora quale sarà la loro sorte tra una settimana.La prossima sarà appunto l'ultima settimana di contratto per i quattro dipendenti della cooperativa sociale Polesana Servizi che in deroga da fine 2017, si occupa della pulizia e manutenzione del verde. L'ultimo giorno di lavoro dei dipendenti sarà venerdì 1. In quattro, o meglio tre persone a tempo pieno più una part-time, gestiscono parchi pubblici, undici cimiteri e pulizia dei...