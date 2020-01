Venturini: «Veder crescere il Cur è il nostro sogno»

CONSORZIO UNIVERSITARIO

ROVIGO Il Consorzio universitario di Rovigo, frutto di un progetto partito negli anni '90, a trent'anni di distanza si conferma un successo. A usufruire dei corsi decentrati proposti dalle Università di Padova e Ferrara sono più di duemila studenti, molti dei quali polesani: centinaia di giovani, prima costretti a emigrare a Padova, Ferrara e Bologna per laurearsi, affrontando costi importanti relativi alla trasferta.

LE SEDI ATTUALI

Le diverse facoltà attualmente sono divise in due sedi: da ottobre Palazzo Angeli accoglie i circa 500 studenti di Giurisprudenza, prima ospitati all'ex scuola Riccoboni di via Marconi. C'è poi il Cubo, in viale Porta Adige dove si trovano le aule di Scienze dell'Educazione, Diritto dell'Economia, Infermieristica e Ingegneria. Ora il Comune apre le porta a nuovi corsi degli Atenei già presenti, al fine di rendere il capoluogo del Polesine un centro universitario importante alla pari delle già consolidate Padova e Ferrara.

«Vista l'esperienza positiva - spiega il presidente del Cur Mauro Venturini non è escluso l'arrivo di altri corsi proposti dalle facoltà di Padova e Ferrara. Il trasferimento, infatti, degli studenti di Giurisprudenza nella nuova sede di palazzo Angeli sta dando grandi soddisfazioni. Un trasloco atteso da anni e finalmente, ad ottobre scorso, andato a buon fine». Altri Atenei, oltre a quelli presenti, vogliono aprire una sede in città? «Sarebbe davvero un sogno che si realizza veder crescere il Cur risponde Venturini - Per il momento però non ho notizia dell'attivazione a breve termine di altri corsi. Anche se il potenziamento della nostra università è senz'altro un nostro obiettivo».

DIDATTICA EFFICACE

Gli studenti del Cur provenienti da fuori città, dal punto di vista didattico, spiegano di essere molto soddisfatti per la possibilità di avere, in particolare, un rapporto più diretto e frequente con i vari docenti. Non c'è una lista d'attesa lunga per essere ricevuti negli studi dei docenti per chiarimenti o per la preparazione della tesi, in quanto i corsi non sono molto affollati e il confronto tra studente e docente, in molti casi, avviene durante la lezione o al termine della stessa. Insomma, il Cur è un'università a misura di studente, apprezzato, in particolare, da chi ha già avuto esperienze in altre sedi. «A breve annuncia Venturini - saranno disponibili anche gli alloggi dello studentato, molto attesi dai pendolari o da chi proviene da altre città».

R.Mer.

