Vento e pioggia spezzano un pino alla Rotonda

VERDE PUBBLICOROVIGO Pioggia e vento, e una chioma troppo estesa divenuta troppo pesante: domenica sera uno dei pini che ornano piazza XX settembre si è schiantato di botto, creando non poca paura in quanti si trovavano lì in quel momento. Fortunatamente, visto il tempo, nessuno era vicino all'albero, ma un gruppetto di ragazzi, che si erano rifugiati sotto il porticato della Rotonda per ripararsi, ha sentito il rumore improvviso, ma prolungato del tronco che si spezzava e dei rami che si schiantavano sul grande prato in messo alla piazza....