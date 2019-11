Venti pompieri polesani alla protesta di Roma

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA PROTESTAROVIGO «Amati dai cittadini ma umiliati dallo Stato». Dietro a questo striscione ieri a Roma, alla grande manifestazione andata in scena a Roma, organizzata dal Conapo, il sindacato autonomo dei pompieri, ha sfilato la delegazione di 20 vigili del fuoco di Rovigo, per chiedere, insieme ai colleghi, l'equiparazione del proprio stipendio a quello degli altri corpi dello Stato, con lo stanziamento, nella legge di bilancio in discussione in Parlamento, del fondo da 216 milioni di euro per il triennio 2020-2022, necessario a compiere...