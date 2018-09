Venetisti prosciolti, la Procura ricorre: «Pronti a morire»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TRIBUNALEROVIGO Una sentenza «viziata da gravi incongruenze logiche e dal paradosso di considerare come aggressioni o attacchi quelli delle forze dell'ordine, che in prospettiva sarebbero intervenute per il ripristino della legalità, e azioni difensive quelle degli occupanti delle piazze e luoghi d'Italia ove l'azione armata dei secessionisti si sarebbe concretizzata»: il procuratore capo di Rovigo Carmelo Ruberto ha impugnato di fronte alla Cassazione la sentenza del giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Rovigo Alessandra...