LA TRAGEDIA

ROVIGO Venerdì sarà il giorno dell'ultimo saluto a Tino Bellinello e alla moglie Renata Berto, la coppia di anziani morti tragicamente la notte di San Valentino. Completati tutti gli scrupolosi accertamenti per cercare di chiarire ogni aspetto che avrebbe potuto rivelarsi penalmente rilevante, anche in un'ottica futura, il sostituto procuratore Andrea Bigiarini ha infatti archiviato l'indagine relativa all'omicidio-suicidio, con gli accertamenti eseguiti dalla Squadra mobile, disponendo il dissequestro della casa di via Gramsci, vicino al Bar Sport, e la restituzione delle salme ai familiari, che hanno così potuto disporre le esequie.

IL FUNERALE

I funerali si terranno alle 15 nella chiesa parrocchiale del Cuore Immacolato di Maria e Sant'Ilario, in Commenda, conosciuta anche come Santuario della Madonna Pellegrina. I due anziani erano stati trovati la mattina del 14 febbraio, entrambi nella loro camera da letto, in pigiama. La moglie, ormai senza vita, il marito, che ha sparato prima alla compagna di una vita e poi a sé, con la sua Beretta, era invece agonizzante e si è spento nel pomeriggio. Lui, 87 anni, con un passato di ciclista di buon livello, era alle prese con un momento di depressione, dovuto soprattutto alla difficoltà di accettare l'inesorabile incedere della vecchiaia. Lei, 78 anni, faceva invece i conti con un fastidioso fischio a un orecchio. Ma erano ancora in buona salute. Una coppia unita e conosciuta. Circondata dall'affetto dei loro familiari, i due figli, Mauro e Maria, con i rispettivi coniugi Micaela e Antonio e i figli Alessio e Stefano.

F.Cam.

