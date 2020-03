DOPPIA TRAGEDIA

ROVIGO Venerdì alle 15.30 in cimitero a Rovigo verrà dato l'ultimo saluto a Luigino Ruzzante ed Eleonora Pozzato, 64 e 60 anni, marito e moglie, che si sono spenti in modo tragico venerdì scorso, a distanza di poche ore, con una tragedia in due atti sulla quale vanno ancora avanti le indagini, seppur non vi sia alcun elemento che faccia pensare che le cose possano essere andate rispetto alla tristemente nota ricostruzione: la donna, che già in passato aveva attraversato momenti di depressione con due tentativi di suicidio alle spalle, si è tolta la vita con un gesto estremo, sparandosi, e il marito, rientrato a casa per pranzo, trovandola morta, ha impugnato la stessa pistola ed ha compiuto a sua volta lo stesso gesto.

LE ULTIME TELEFONATE

Non prima, però, di aver dato il ferale annuncio telefonando al fratello Luciano, insieme al quale era stato a lavorare fino a pochi istanti prima, e all'amata figlia, Laura, che vive a Cerveteri: «Eleonora si è uccisa sono state le sue parole - La faccio finita anch'io, chiedo scusa, mi dispiace, ma non posso vivere senza di lei, era tutta la mia vita».

L'INDAGINE

Anche se tutto è dolorosamente chiaro, la scelta del sostituto procuratore Sabrina Duò, che ha coordinato le indagini della Squadra mobile, sembra essere stata quella di far arrivare a conclusione tutti gli accertamenti che sono stati disposti, in modo da poter poi arrivare all'archiviazione del fascicolo senza alcuna incertezza. Come la risposta del Ris sullo stub, l'esame che serve per accertare se una persona abbia sparato o meno. Aspetti che, per la verità, non sembrano in ogni caso poter avere rilievo penale. Ma lo scrupolo, di fronte a una storia così delicata è giustamente massimo. Esattamente come lo era stato per le indagini sull'altra vicenda che aveva scosso Rovigo, a San Valentino, sempre con due spari di una medesima pistola, che avevano ucciso un'altra coppia affiatata, quella formata da Tino Bellinello, 87 anni, e della moglie Renata Berto, 78enne. Due storie, diverse ma con evidenti e inquietanti punti di contatto. A cominciare dall'uso della pistola, in entrambi i casi regolarmente detenuta, come mezzo per porre fine alla propria esistenza in un momento di sconforto. Attraversava un momento di depressione l'87enne, così come con questo disturbo aveva già fatto i conti la 60enne. I rispettivi coniugi sono sempre stati loro vicini. Anche nella morte, così come lo erano stati nella vita. Per Renata Berto è stato impossibile stabilire se davvero sia stata d'accordo con la decisione del marito. Per Luigino Ruzzante, invece, la scelta di seguire la moglie è stata chiara. Venerdì 21 febbraio è stato il giorno delle esequie di Tino e Renata.

F.Cam.

