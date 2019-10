VECCHIE SIGNORE ROVIGO Nonostante lo stop ai veicoli più anziani molti mezzi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VECCHIE SIGNOREROVIGO Nonostante lo stop ai veicoli più anziani molti mezzi diesel Euro 3 ieri mattina sono riusciti a raggiungere il centro senza particolari problemi. I proprietari delle auto da bollino rosso hanno infatti trovato posto in piazzale Di Vittorio, da poco arricchito di aree di sosta a pagamento in seguito all'abbattimento dell'ex biglietteria. Ieri, erano però davvero pochi i cittadini a conoscenza delle nuove limitazioni al traffico.IGNARI«Non sapevo delle limitazioni in vigore per gli Euro 3 - spiega Maria Bucataro - ho...