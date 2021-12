SINDACATI

ROVIGO Il rinnovo dei contratti nel pubblico impiego, la difficile situazione generata dalla emergenza sanitaria nelle scuole, a fronte della cronica carenza di personale, il ruolo sempre più complesso della dirigenza, la complessità sempre maggiore delle funzioni attribuite alle segreterie degli istituti scolastici, la dilatazione degli orari del personale scolastico e la confusione creata dalla disordinata molteplicità delle modalità di comunicazione. Sono questi i nodi da sciogliere e le problematiche che dovrà affrontare la Cisl Scuola che si è riunita nei giorni scorsi ad Arquà Petrarca a congresso per la nomina del suo segretario.

La segreteria nazionale ha deciso di riaffidare la reggenza della categoria di Padova e Rovigo a Giovanni Vascon, docente di scuola primaria, operatore storico della provincia di Padova dal 2002 e da molti mandati componente della segreteria, un uomo quindi di esperienza per traghettare la categoria nel difficile momento che vedrà le organizzazioni sindacali sempre più impegnate nella contrattazione per il miglioramento delle condizioni di lavoro nel mondo della scuola e nel percorso a breve del rinnovo delle Rsu.

«In questo momento di grandi e repentini cambiamenti ha detto nella sua relazione introduttiva Vascon - a fronte di situazioni sempre più complesse nelle quali operare, pur formulando un giudizio fortemente critico su scelte di politica scolastica che intendiamo contrastare, guardiamo avanti e continueremo la nostra azione coerentemente nel solco della tradizione storica di sindacato pragmatico e contrattualista, sensibile ai valori professionali, attento alle dinamiche dei cambiamenti, ai quali prenderemo parte attiva rappresentando le esigenze del mondo del lavoro».

Temi ripresi ed ulteriormente sviluppati dall'intervento della segretaria nazionale Ivana Barbacci, che si è soffermata sull'azione della Cisl nel contesto attuale, a sostegno del lavoro, nei confronti del governo della scuola e del Paese.

F. Bro.

