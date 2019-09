Variante pronta, rotatoria vicina

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VIABILITÀROVIGO È stata approvata in giunta una variante al Piano degli interventi. Atto urbanistico non di scarso rilievo, perché si tratta dell'ultimo fondamentale passaggio per arrivare alla realizzazione della rotatoria di viale Porta mare con le strade per Buso e Sarzano.La squadra di governo cittadino di Edoardo Gaffeo ha inserito il progetto definitivo nel piano triennale delle opere pubbliche, affinché possa essere avviata la gara d'appalto e di conseguenza iniziare la costruzione di un'infrastruttura da 720mila euro. Entro la fine...