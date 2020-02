«Esprimiamo ferma condanna per gli episodi da cui emerge l'utilizzo di lavoratori irregolari nella campagne della Bassa padovana, del Polesine e del Veneziano: ricordiamo però che per contrastare il lavoro nero e lo sfruttamento irregolare bisogna aumentare le quote di lavoratori stagionali, che sono assolutamente insufficienti a coprire il fabbisogno, e mettere a punto forme contrattuali che facilitino le piccole e medie aziende, oggi gravate da un eccesso di oneri burocratici anche per raccolte della frutta di una manciata di giornate, che può portare ad affidarsi per le emergenze della raccolta a cooperative non sempre corrette».

ALLARME MANODOPERA

Michele Barbetta, presidente di Confagricoltura Padova, invita a non mettere all'indice un intero comparto per comportamenti che sono sporadici e a cercare soluzioni per favorire il reperimento regolare di manodopera.

LAVORATORI STAGIONALI

«Confagricoltura Padova è impegnata nell'informazione e nell'assistenza alle proprie aziende per prevenire le situazioni di irregolarità e di caporalato - sottolinea il presidente dell'organizzazione Barbetta - Va però sottolineato che il fabbisogno rilevante di manodopera stagionale, tipico del settore agricolo, non rende facile il normale reperimento di lavoratori. Il decreto flussi, pubblicato nell'aprile 2019, ha autorizzato infatti l'ingresso in Italia di un numero limitato di braccianti di provenienza extracomunitaria, tanto che le aziende hanno lamentato una grossa difficoltà a trovare organico per le raccolte».

ASSUNZIONI IRREGOLARI

«Auspichiamo che nel 2020 venga data una risposta concreta alle aziende agricole che chiedono lavoratori per le proprie attività, altrimenti si dà spazio al ricorso al lavoro non regolare».

