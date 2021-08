Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

VANDALISMIROVIGO Graffitari beccati e denunciati dai carabinieri colti sul fatto mentre erano intenti a imbrattare colonne ed edifici del centro. Pittura spray arancione alla mano e via a imbrattare i muri del centro storico con la firma Kaos. Un gruppo di ragazzi, per altro non proprio giovanissimi, si è reso protagonista, nella notte tra venerdì e sabato, di un nuovo episodio di vandalismo agli edifici storici della città. Ed essere...