DIRIGENTI COMUNALI

ROVIGO Dal 15 novembre inizierà il suo incarico a Rovigo Valeria Orna, la nuova dirigente per i settori Servizi Sociali, Sport, Associazionismo e Istruzione. Classe 1967, Orna è laureata in Economia e commercio all'Università di Verona con il massimo dei voti e ha successivamente conseguito un master in Diritto amministrativo. Prenderà il posto di Giovanni Tesoro, che attualmente sta esaurendo le ferie a sua disposizione e che contestualmente all'arrivo di Orna rimarrà poi in disoccupazione, in attesa di accedere al pensionamento.

TESORO LASCIA

Scelta fatta dall'ormai ex numero uno dei Servizi Sociali dopo essersi dimesso nei mesi scorsi, dal momento che i rapporti con l'Amministrazione Gaffeo, non sono mai stati buoni. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato il suo trasferimento dalla Polizia Locale, dove era comandante, giunto in servizio da Milano nel 2015, ai Servizi Sociali. L'Amministrazione rodigina ha scelto di non indire un bando per la ricerca del sostituto di Tesoro, inviando via Pec la richiesta ai Comuni limitrofi di Padova, Ferrara e Mantova per potere accedere alle loro graduatorie. È stata la città lombarda di Palazzo Te ad accettare la richiesta, consentendo al capoluogo polesano di valutare il curriculum di Orna e chiederle se fosse interessata a occupare l'importante incarico rodigino.

VALZER DI POLTRONE

Spetterà adesso al sindaco e alla sua giunta decidere se fare una rotazione dei dirigenti, per mischiare le competenze e riaffidarle, oppure mantenere così com'è l'assetto organico del Comune. Ad appena un mese dal suo insediamento, il sindaco Edoardo Gaffeo ha varato una rotazione nella quale, come Accennato poco fa, Tesoro ha sostituito Giampaolo Volinia ai Servizi Sociali, che a sua volta ha sostituito Alfonso Cavaliere agli Affari Istituzionali, che ha poi preso servizio al comando dei vigili in via Oroboni. Gli altri dirigenti in servizio sono Nicoletta Cittadin, da oltre 20 anni alla guida della Ragioneria e Tributi, Michele Cavallaro, ai Lavori Pubblici, e Christian Scalabrin, giunto a Rovigo nel 2018, all'Urbanistica ed Edilizia Privata.

PENSIONAMENTO

Va ricordato che Volinia, entro la fine dell'anno terminerà il suo servizio per raggiunti limiti d'età per cui, anche per la sua posizione andrà rintracciato un sostituto. Motivo per cui, quindi, eventuali rotazioni potrebbero essere rinviate al prossimo anno, quando la squadra dirigenziale sarà tornata definitivamente al completo. In aggiunta, non è da escludere che in questa rivoluzione organizzativa, come lo stesso Gaffeo l'ha definita nelle settimane scorse, possa includere un eventuale avvicendamento al comando dei vigili, facendo così eventualmente rientrare Cavaliere a palazzo Nodari, con la necessità quindi di trovare un nuovo dirigente a capo della Polizia Locale.

