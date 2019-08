VALZER DI DIRIGENTI ROVIGO Sulla rotazione dei dirigenti comunali e sulla sostituzione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VALZER DI DIRIGENTIROVIGO Sulla rotazione dei dirigenti comunali e sulla sostituzione del comandante della Polizia Locale il sindaco Edoardo Gaffeo si dice «molto tranquillo». C'è una normativa che impone l'obbligo di ruotare i dirigenti che hanno la caratteristica di non infungibilità. Appare quindi infondato un mancato rispetto del diritto amministrativo nello spostamento del comandante Giovanni Tesoro da via Oroboni ai Servizi Sociali. La scorsa settimana, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa anticorruzione, il primo...